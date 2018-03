Lucía Hiriart é alvo de outras acusações Filha de um senador, Lucía Hiriart de Pinochet casou-se aos 20 anos com o então tenente Augusto Pinochet, com quem teve cinco filhos. Após o golpe de Estado de 1973, passou a comandar a Fundação Cema Chile, responsável por instituições beneficentes e construção de casas populares. Sempre mostrou-se favorável à ditadura. '''' Se eu fosse a chefe de governo, seria muita mais dura que meu marido'''', disse quando Pinochet ainda governava. Várias denúncias de corrupção pesam sobre ela, como a venda de terrenos doados pelo governo - em um deles, foi construído um supermercado. Desde o fim da ditadura, a ex-primeira-dama foi acusada, assim como o marido (que morreu no ano passado) e os filhos, de manter contas secretas no exterior. Lucía tem 84 anos.