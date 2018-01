Lucía Pinochet retira sua solicitação de asilo Lucía Pinochet tinha solicitado asilo nos EUA ao chegar no aeroporto internacional de Dulles, próximo a Washington, para onde tinha viajado procedente da Argentina. A filha de Pinochet chegou a Buenos Aires vinda do Chile no domingo passado, horas antes de ser notificada de seu processamento. A Justiça chilena acusa Lucía Pinochet, junto com outros membros de sua família, de evasão tributária e uso de passaportes falsos. O NSA disse desconhecer a razão pela qual a filha de Pinochet decidiu retirar sua solicitação de asilo, e não quis fazer mais comentários sobre o assunto, alegando que o NSA "não comenta, nem nega, os pedidos de asilo". Processada por evasão de impostos no valor de mais de US$ 800.000 e por falsificação de passaportes, a filha do ex-ditador espera seu destino em um centro de detenção de Washington. No Chile, o advogado da filha de Pinochet, Hugo Ortiz de Phillipi, recomendou a ela hoje que voltasse a seu país natal. Phillipi considerou como uma idéia "muito má" a viagem de Lucía Pinochet aos Estados Unidos, e acrescentou que "não é fácil" obter o asilo. Hoje, a esposa, dois filhos e uma nora de Augusto Pinochet apelaram dos processos por evasão tributária e uso de passaportes falsos ditados contra eles esta semana pelo juiz chileno Carlos Cerda. Na segunda-feira, Cerda, que investiga as contas secretas de Pinochet no exterior, processou por evasão tributária a esposa do militar e quatro de seus filhos, mas Lucía não foi notificada ainda por estar nos EUA.