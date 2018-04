Lucro da Sinopec sobe 3,4% em 2013, para US$ 10,6 bi

A companhia disse também que pretende reduzir os investimentos em 4,2% em 2014. Sua maior rival, a PetroChina, disse na quinta-feira que vai cortar os investimentos em 7% neste ano, para impulsionar o retorno ao investidor.

Na última década, as duas gigantes estatais do petróleo gastaram dezenas de bilhões de dólares com a compra de ativos de óleo e gás no exterior. Somente no ano passado, as duas companhias e suas respectivas controladoras gastaram US$ 26 bilhões com aquisições, o que deixou seu fluxo de caixa em terreno negativo.

Segundo analistas, as duas empresas, que vêm reestruturando seus negócios de refino e distribuição, podem reduzir os investimentos e direcioná-los para áreas com retorno mais alto, como exploração e produção. Fonte: Dow Jones Newswires.