Lucy, nossa avó de 3,2 milhões de anos, viaja aos EUA O Museu de Ciências Naturais de Houston, nos Estados Unidos, deve exibir em 2006 o mais completo e antigo fóssil humano já encontrado: o esqueleto feminino, de 3,2 milhões de anos, conhecido como Lucy, descoberto na Etiópia em 1974. Esta é a primeira vez que o país, um dos mais pobres do mundo, autoriza a exposição de Lucy além de suas fronteiras, como forma de divulgar suas atrações arqueológicas para atrair turistas. O nome Lucy foi inspirado na música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. A descoberta do esqueleto, há 30 anos, representou um marco na pesquisa sobre as origens do homem.