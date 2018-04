Lufthansa cancelará 70 voos na segunda por greve

Um porta-voz da empresa, Thomas Jachnow, disse que a companhia terá de cancelar a maioria dos voos domésticos e europeus em Frankfurt. Os voos de longa distância serão operados normalmente.

A operadora aeroportuária Fraport informou neste domingo que não estava claro quantos voos serão afetados no Aeroporto de Frankfurt.

No fim do sábado, o sindicato GdF, que busca aumentos salariais e melhores condições de trabalho para quase 200 trabalhadores do aeroporto, disse que pedirá que os sindicalizados façam greve do fim do domingo até a noite de quarta-feira.

A operadora Fraport afirmou que a greve é "excessiva e incompreensível". Um porta-voz da operadora disse que o sindicato deveria retirar seu pedido de um aumento de mais de 10% nos salários e aceitar a oferta da Fraport. Nenhuma das partes, porém, divulgou detalhes sobre suas ofertas e exigências.

A nova greve ocorre após um breve intervalo para negociações entre os dois lados, no fim da semana passada. Não houve, porém, acordo até agora. A primeira onda de paralisações levou ao cancelamento de cerca de 1.200 voos, mas não trouxe problemas profundos para a operação no aeroporto de Frankfurt. A Fraport reposicionou alguns de seus empregados para cumprir as funções de grevistas, entre elas o controle do centro de operações. As informações são da Dow Jones.