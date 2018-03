Lufthansa e sindicato acertam reajuste na Alemanha

Na semana passada, funcionários fizeram uma "greve de advertência" - uma tática comumente utilizada para elevar a pressão nas negociações salariais. Cerca de 1.700 voos foram cancelados, deixando aproximadamente 150.000 passageiros sem transporte.

Inicialmente, o sindicato pedia um reajuste de 5,2% para os trabalhadores e proteção de 29 meses. A Lufthansa está tentando cortar custos para lidar com os altos preços dos combustíveis, bem como com a forte concorrência na Europa, em meio a descontos, e de grandes companhias do Golfo Pérsico, como Emirates, Qatar Airways e Etihad Airways. As informações são da Associated Press.