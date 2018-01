Lufthansa suspenderá vôos para o Rio no final do ano A companhia aérea Lufthansa informou que vai interromper os vôos para o Rio de Janeiro, a partir da entrada em vigor de seu plano de serviços do próximo inverno europeu, referente ao final de 2001 e início de 2002. A suspensão da rota faz parte da estratégia da empresa em focar suas operações em trajetos mais lucrativos. A empresa também vai interromper os vôos para Bogotá no início de 2002. A Lufthansa pretende ainda reduzir o crescimento planejado de sua capacidade, uma vez que a desaceleração global da economia vêm enfraquecendo a demanda por vôos. Dentro dessa proposta, os vôos da Alemanha para Atlanta, Detroit e Vancouver serão feitos em aviões com menor capacidade e serão suprimidos dois vôos semanais na linha Frankfurt-Nova York. "Com o enfraquecimento da demanda em razão da economia mais fraca, as empresas aéreas, incluindo a Lufthansa, estão sendo afetadas, ainda mais, pelo aumento dos custos dos combustíveis, dos serviços de manutenção e dos funcionários", afirmou o comunicado da empresa. A Lufthansa revisou em baixa a estimativa de crescimento de sua capacidade de vôos transcontinentais de 7% para 3% ao ano. A empresa, no entanto, disse que poderá rever seus planos, caso a economia dê sinais mais positivos.