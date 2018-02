Lugo diz que aceita destituição em caso de julgamento

López, porém, anunciou que se houver a destituição "o presidente aceitará, mas esperamos que não existam votos..." O julgamento político está previsto na Constituição como uma ferramenta democrática para retificar supostas ações incorretas do chefe de Estado e seus ministros.

O presidente disse recentemente em um ato público, durante o atual recesso parlamentar das férias de verão, que "em 20 de abril de 2008, o povo se pronunciou dizendo não aos partidos tradicionais, partidos do passado, que hoje estão chorando sobre o leite derramado".

Segundo informações da imprensa de Assunção, aparentemente houve uma reunião de legisladores dos partidos opositores Colorado, Pátria Querida e União Nacional dos Cidadãos Éticos (Unace), liderados pelo general Lino César Oviedo, para impulsionar o julgamento político.

Lugo, ex-bispo católico, assumiu o poder sem apoio parlamentar. Dos 45 senadores, apenas três da corrente autodenominada progressista são seus aliados: Carlos Filizzola, do Partido País Solidário; Alberto Grillón do Partido Democrático Popular; e Sixto Pereira, do Tekojojá (gente unida, no idioma guarani). Dentre os deputados, apenas Aida Robles, do Tekojojá, o apoia.

O conservador Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), a maior legenda da coalizão Aliança Patriótica para a Mudança, que levou Lugo ao poder nas eleições de 20 de abril de 2008, abandonou a coalizão no ano seguinte porque não obteve a maioria dos cargos de alta hierarquia no governo.