Lugo faz novos exames em São Paulo para verificar linfoma folicular

SÃO PAULO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, está nesta quarta-feira, 26, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realiza exames médicos de controle e aplicação de tratamento de manutenção do linfoma folicular. Segundo a assessoria do hospital, Lugo deve permanecer no hospital até amanhã, e apresenta boas condições clínicas.

O presidente, de 59 anos, foi diagnosticado em agosto com um linfoma. Ele já se submeteu a seis sessões de quimioterapia, alternadas entre Assunção e São Paulo. Somente após dois anos os médicos poderão declará-lo curado.