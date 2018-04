Lugo pede estado de emergência por mais 30 dias

Amambay é o departamento onde ocorreu o atentado de segunda-feira, quando um grupo armado crivou o carro do senador paraguaio Robert Acevedo com 60 disparos de fuzil, matando seus dois guarda-costas e ferindo o parlamentar no braço e na cabeça. O departamento é considerado um dos principais pontos de cultivo de maconha e entreposto para a cocaína que entra no Brasil vinda da Bolívia. A Justiça paraguaia vincula grupos do crime organizado com o EPP que, por seu lado, teria ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Ontem, mais de 500 manifestantes saíram às ruas de Pedro Juan Caballero, cidade capital de Amambay, para protestar contra a presença de grupos armados organizados na região. As manifestações aumentaram o clima de tensão e coincidiram com a visita de Lugo à cidade. A chegada do presidente foi acompanhada de amplo reforço nos contingentes de policiais e soldados do Exército. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.