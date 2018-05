Lukachenko, no poder desde 94, deve se reeleger Analistas projetavam ontem mais uma vitória do atual presidente, Aleksander Lukachenko, no poder desde 1994, na eleição de ontem na Bielo-Rússia. Nove candidatos tentam desbancá-lo, mas com poucas chances de sucesso. Tido por muitos como um déspota adepto do culto à personalidade, Lukachenko mudou a Constituição em 1996 para continuar no poder. A votação de ontem, como as anteriores, esteve envolta em acusações de fraude, corrupção e manipulação.A Bielo-Rússia tornou-se independente em 1992, com o fim da URSS.