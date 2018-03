Lukashenko tomará posse como chefe de Estado no sábado A cerimônia de posse de Alexander Lukashenko como presidente de Bielo-Rússia, inicialmente prevista para 31 de março, será realizada no próximo sábado, anunciou nesta segunda-feira Pável Liogki, chefe do serviço de imprensa da presidência. Lukashenko, considerado pelo Ocidente o "último ditador na Europa", revalidou seu mandato por outros cinco anos nas eleições do último dia 19, nas quais, segundo os resultados oficiais, obteve 83% dos votos. Após o pleito, a oposição, que denunciou ter havido uma fraude, organizou uma ação de protesto permanente no centro de Minsk, que foi dissolvida pela polícia. Centenas de manifestantes foram detidos e os organizadores do protesto foram postos à disposição da Justiça, entre eles Serguei Kozulin, um dos candidatos presidenciais da oposição. A Promotoria Geral informou que 228 manifestantes foram condenados a dez dias de prisão, enquanto 112 receberam 15 dias, entre eles 14 estrangeiros (ucranianos, poloneses, russos, georgianos, lituanos e um canadense). Kozulin pode ser condenado a até seis meses de prisão ou três anos de liberdade vigiada por instigar desordens e fazer "chamados a derrubar" Lukashenko, no poder desde 1994.