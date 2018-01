Luke se arrasta para a areia, um tubarão agarrado à perna Os salva-vidas da praia ao norte de Sydney não podiam acreditar em seus olhos: um homem saia do mar com um pequeno tubarão agarrado à perna. Luke Tresoglavic nadou 300 metros até a praia, andou até seu carro e dirigiu até o clube de surfe local com o tubarão de cerca de 60 centímetros recusando-se a desabocanhar a perna. ?Eu quase não percebi que tinha nadado assim, com ele pendurado?, ele contou hoje à rádio Australian Broadcasting Corp,. Luke, 22 anos, estava mergulhando num recife fora de Caves Beach, perto de Newcastle, ontem, quando um o tubarão atacou sua perna. ?Assim que cheguei à praia, algumas pessoas tentaram me ajudar, mas não consegui removê-lo. Ele estava preso lá, então peguei o carro e fui até o clube e, por sorte, os caras lá tinham idéia do que fazer.? Um salva-vidas do clube, Michael Jones, disse que não conseguia acreditar quanto Luke apareceu ? o tubarão a reboque. ?Ele só fez uma pergunta: ?Você pode me ajudar a tirar isso?? Não há nada no manual de procedimentos para esse tipo de coisas?, explicou Jones. Os salva-vidas jogaram água fresca nas guelras do tubarão, forçando-o a abrir a boca e soltar a perna de Luke ? com o sangue pingando de 70 orifícios aberto pelos dentes do peixe. O tubarão morreu a seguir. ?Ele teve sorte de não ter dificuldade na água, tentando nadar com aquela coisa agarrada?, disse Jones. Mais surpreendente ainda, segundo ele, foi o bom humor com que Luke enfrentou a provação. ?Realmente havia algo de engraçado naquilo.? A espécie de tubarão que atacou o mergulhador, na Austrália, pode chegar a três metros de comprimento e possuiu dentes terrivelmente afiados e é tido como mal-humorado e bravo.