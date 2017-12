Lula acompanha "com preocupação" crise na Bolívia O porta-voz do Palácio do Planalto, André Singer, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha com "preocupação a crise que se desenrola na Bolívia e manifesta profundo pesar pela perda de vidas" no país. "O presidente está seguro de que os bolivianos vão superar esses momentos difíceis, por meio do diálogo e do entendimento de suas forças políticas, respeitando a lei e o direito", disse Singer. O porta-voz ressaltou que Lula reiterou a convicção de que, apesar de todas as dificuldades, a América do Sul se consolida como uma região justa, pacífica e democrática.