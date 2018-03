Lula assina acordos de cooperação em visita à Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou neste sábado dois acordos de colaboração com seu colega indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, em sua primeira visita oficial a Jacarta. O primeiro destes acordos tem como foco a educação e o outro está ligado ao etanol. No entanto, fontes diplomáticas brasileiras destacaram que não se trata de acordos comerciais, mas de caráter científico, pois tem como finalidade aprofundar o intercâmbio de pesquisas, publicações e conhecimento. A assinatura aconteceu em uma reunião a portas fechadas entre Lula e Susilo Bambang Yudhoyono, no palácio presidencial de Jacarta. Os dois governantes também discutiram os problemas ambientais que sofrem Brasil e Indonésia e a luta contra a mudança climática. Além disso, está previsto que Lula participe na tarde deste sábado de um seminário para empresários. Depois da visita à Indonésia, o presidente retornará ao Brasil, após seu giro pela Ásia que o levou ao Vietnã e ao Timor Leste, e que começou durante a cúpula do Grupo dos Oito (G8, os sete países mais industrializados e a Rússia).