Lula assistirá à posse do novo presidente da Bolívia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje, em La Paz, da cerimônia de posse do novo presidente da Bolívia, Evo Morales. Lula deve chegar ao Congresso Nacional boliviano, local da cerimônia, às 12h15, para assistir à entrega das "insígnias de mando presidencial" a Morales. Em seguida, Morales e o vice-presidente eleito, Álvaro García Linera, prestam juramento e tomam posse nos respectivos cargos. Depois da solenidade, o presidente Lula deve se dirigir ao Aeroporto Internacional de El Alto, de onde embarcará de volta a Brasília, em vôo da Força Aérea Brasileira (FAB). O presidente brasileiro deve deixar a Bolívia por volta das 16h30. As informações são da Radiobrás.