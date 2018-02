Lula: Brasil e Cuba vão ajudar área da saúde no Haiti

"Foi muito importante essa viagem (a Cuba) para que pudéssemos aprofundar um pouco a política de solidariedade de Cuba e Brasil e o que os outros países da América Latina podem fazer pelo Haiti", disse Lula, em entrevista à imprensa cubana hoje pela manhã, em Havana, antes de embarcar para o Haiti.

"Para nós, brasileiros, é muito importante (a ajuda de Cuba) porque sabemos que os cubanos, dentre todos os povos do mundo, possivelmente são os mais especialistas em solidariedade. São os mais preparados e, portanto, queremos construir juntos aquilo que for possível fazer para devolver esperança ao povo do Haiti", completou Lula.

O presidente, durante a entrevista à imprensa cubana, falou ainda sobre o fato de ter se encontrado com o ex-presidente Fidel Castro. "Foi muito importante o encontro que tivemos com Fidel Castro. Fiquei muito feliz por ele estar bem de saúde. Está com uma cabeça melhor do que a minha, falando de economia como se fosse um jovem, pensando no futuro de Cuba, pensando no futuro da América Latina e do Caribe e, como não poderia deixar de ser, pensando no futuro do mundo", disse o presidente.

Lula destacou ainda os acordos assinados entre os dois países. Segundo ele, foram importantes para a contribuição pelo desenvolvimento de Cuba.