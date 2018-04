Lula cancela comício para ir hoje ao velório de Kirchner

A viagem a Buenos Aires estava prevista para amanhã, mas o Planalto recebeu informações do governo argentino de que o velório de Kirchner em Buenos Aires se encerrará hoje. Lula, que está no Rio de Janeiro, seguirá direto para a capital portenha.

Os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Equador, Rafael Correa, já estão em Buenos Aires para participar do funeral de Kirchner. Morales foi o primeiro a chegar à capital portenha, onde expressou suas "mais sentidas condolências". "A perda do companheiro Néstor é uma dor para mim, para o povo boliviano e a América Latina", disse Morales, visivelmente comovido. O presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, deve chegar por volta das 12 horas de Brasília, enquanto os demais presidentes da região desembarcam ao longo do dia.

Na Casa Rosada, onde o velório começou às 11 horas (de Brasília), uma enorme fila, de mais de 200 metros, começou a ser formada desde a manhã pelos seguidores de Kirchner para dizer-lhe adeus.