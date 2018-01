Lula chega ao Rio para velório de Vieira de Mello O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou de helicóptero, por volta de 11 horas, à base do 3º Comando Aéreo Regional, no centro do Rio. Ali mesmo ele se encontrou com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, para juntos seguirem para o velório do alto comissário da ONU, Sérgio Vieira de Mello. Uma comitiva de doze carros, além de uma ambulância e batedores da Polícia Militar, acompanham o grupo.