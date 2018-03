Lula chega ao Timor Leste para ampliar projetos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta sexta-feira ao Timor Leste, onde se reunirá com seu colega, José Ramos Horta, e deve confirmar a ampliação de vários projetos de cooperação financiados pelo Brasil. Em sua primeira visita oficial ao país, Lula se reunirá de manhã, em Díli, com Ramos Horta, presidente timorense e Nobel da Paz, informaram à Agência Efe fontes diplomáticas. Além disso, o presidente estudará a proposta de que o Brasil prolongue um programa de formação de funcionários públicos e participe dos programas de treinamento e capacitação das forças de segurança locais. Lula anunciará também a ampliação, até 2010, do programa de alfabetização que mantém 50 professores brasileiros no Timor Leste. O presidente e sua delegação, formada por ministros e altos funcionários, aterrissaram de madrugada em Díli, após uma viagem ao Vietnã. Depois de concluir na tarde desta sexta sua visita ao Timor Leste, Lula viajará para Jacarta, capital da Indonésia, última escala de seu giro pela Ásia. Lula viajou ao Sudeste Asiático após participar, no começo da semana, no Japão, da cúpula do Grupo dos Oito (G8, os sete países mais industrializados e a Rússia) como parte do Grupo dos Cinco (G5, que reúne Brasil, China, Índia, México e África do Sul). O Brasil teve um importante papel no processo de independência do Timor Leste, devido às tradicionais relações bilaterais entre os dois países, que foram colônias de Portugal. Depois de 24 anos de ocupação militar da Indonésia, o Timor Leste nasceu em 2002 como uma das nações mais pobres do mundo, e após uma sangrenta transição tenta conseguir uma estabilidade política que lhe permita concentrar-se no desenvolvimento econômico.