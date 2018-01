Lula chega de Monterrey e descansa no Alvorada O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília no início da manhã, às 6 horas, procedente de Monterrey, no México, onde participou da reunião extraordinária das Américas. A informação é da assessoria de imprensa do presidente. Lula está descansando no Palácio da Alvorada e o único compromisso agendado é às 17h30, quando receberá o governador do Mato Grosso do Sul, José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.