Lula chegou a se emocionar com notícia, diz assessor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a ser informado, por seu assessor especial Marco Aurélio Garcia, que a iraniana Sakineh Mohamadi Ashtiani, condenada à morte por adultério e cumplicidade na morte do marido, tinha sido libertada - informação divulgada pela ONG Comitê Internacional contra Execuções.

"O presidente ficou muito, mas muito satisfeito e emocionado", disse Garcia, ao comentar a "felicidade" de Lula ao receber a notícia. "Mas a notícia ainda não está 100% confirmada", ponderou Garcia, referindo-se ao fato de a liberação da iraniana ter sido noticiada apenas pela organização, e não pelas autoridades do governo do Irã. O assessor especial disse que o Brasil trabalha na libertação de muitas pessoas, além da iraniana. "Temos feito uma série de iniciativas junto a diversos governos. Não temos nos omitido nisso, ao contrário, somos muito ativos", declarou Garcia.

Críticas de Dilma. Garcia discordou do que chamou de interpretações da imprensa de que a presidente eleita, Dilma Rousseff, teria criticado o presidente Lula em relação à sua política de direitos humanos. Em entrevista ao jornal The Washington Post, no fim de semana, Dilma mostrou que não teria a mesma posição de Lula na votação da resolução sobre direitos humanos proposta na Organização das Nações Unidas (ONU), em novembro.

"Não concordo com o modo como o Brasil votou. Não é a minha posição", afirmou Dilma, que vinha evitando fazer comentários sobre a decisão do Itamaraty.O Brasil absteve-se na votação do documento que condenava medidas como amputações, chibatadas e apedrejamentos no Irã. Na entrevista, Dilma criticou as práticas "medievais que são aplicadas quando se trata de mulheres".

"Não sou a presidente do Brasil (hoje), mas ficaria desconfortável, como uma mulher eleita presidente, em não me manifestar contra o apedrejamento."

"Não houve crítica da presidente Dilma", reagiu Garcia, explicando que ela apenas fez um comentário sobre o encaminhamento da questão.

Outras saudações. O chanceler italiano, Franco Frattini, também chegou a comemorar o anúncio da libertação de Sakineh Ashtiani, declarando que o Irã havia cumprido "um gesto de clemência e compreensão". [ ]O Ministério de Relações Exteriores alemão com satisfação às primeiras informações, mas afirmou que só se manifestaria oficialmente após a confirmação da notícia.