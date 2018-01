Lula comenta a chegada do Hamas no poder O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, há pouco, que a eleição do Hamas fará com que o exercício da democracia seja levado à sua plenitude e acredita que o grupo que acaba de chegar ao poder na Autoridade Nacional Palestina irá respeitar as regras e organismos internacionais. Lula apontou a existência de normas criadas pela ONU para orientar o comportamento mundial, sugerindo que o fato de o Hamas ter aceito integrar uma disputa democrática fará com que o grupo adote uma postura semelhante também no exercício do poder. Além disso, Lula citou também a importância de o Hamas respeitar "duas coisas que o mundo reconhece". "Nós reconhecemos a existência do Estado de Israel e do Estado da Palestina, portanto são dois Estados que devem conviver bem, como vive o Brasil com todos os Estados do mundo". Questionado sobre se acredita que a eleição do Hamas poderá se traduzir em um aumento da violência na região, Lula ressaltou que não acredita que um grupo que se dispõe a disputar eleições e fazer parte de um parlamento possa optar por não ser democrático. Lula chegou para o evento do Dia Internacional de Recordação das Vítimas do Holocausto acompanhado dos ministros da Justiça, Marcio Thomas Bastos, e das Relações Institucionais, Jacques Wagner. Também participam do evento, na Congregação Israelita Paulista, os pré-candidatos tucanos à presidência da República, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito José Serra.