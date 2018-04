Lula condiciona relação com Honduras à volta de Zelaya O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou o golpe de estado em Honduras que derrubou o presidente José Manuel Zelaya. "Nós não podemos aceitar ou reconhecer qualquer novo governo que não seja o presidente do Zelaya, porque ele foi eleito diretamente pelo voto, cumprindo as regras da democracia", afirmou, durante o programa de rádio "Café com o Presidente", transmitido todas as segundas-feiras. Segundo o presidente brasileiro, a retomada da presidência por Zelaya é a única condição para que a relação entre o Brasil e Honduras seja retomada, informou a Radiobrás.