Lula conversa com Chirac sobre situação do Iraque O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou esta tarde por telefone com o presidente da França, Jacques Chirac, sobre o possível conflito entre Estados Unidos e Iraque, mais especificamente sobre a proposta americana de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que autorize o início do bombardeio. A conversa foi acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Fontes da diplomacia informaram à Agência Estado que o presidente brasileiro já transmitiu a Celso Amorim seu interesse em uma visita oficial à países do Oriente Médio.