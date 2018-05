Lula critica prisão de Julian Assange

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um veemente discurso de protesto contra a prisão do de Julian Assange, fundador do site Wikileaks, responsável pelo vazamento de 250 mil telegramas diplomáticos do departamento de Estado dos EUA. Ao encerrar a solenidade de balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Lula cobrou uma reação dos veículos de comunicação em defesa da liberdade de expressão.

"O rapaz (Julian Assange, fundador do site) foi preso e não estou vendo nenhum protesto pela liberdade de expressão. Não tem nada. O rapaz apenas colocou "no site" o que leu. O culpado não é quem divulgou, mas quem escreveu (os telegramas)", afirmou Lula, arrancando risos e aplausos.

Assange é acusado pela justiça da Suécia de cometer crimes sexuais. O australiano foi preso nesta semana em Londres e há um pedido de extradição contra ele, que diz ser inocente.

Em outras outras oportunidades, o presidente condenou a divulgação de atos secretos de governo e até investigações, alegando que isso não contribui para o País.

"Eu disse para a Dilma para falar com os seus embaixadores. Se não tiver o que escrever (telegramas), não escreva bobagem. Deixa passar em branco", ressaltou.

Ainda no discurso, Lula orientou o fotógrafo da Presidência a colocar no blog do Planalto um protesto contra a prisão do fundador do Wikileaks. "Acho que a gente tem de defender a liberdade da imprensa. Os meus protestos e a minha solidariedade", concluiu.