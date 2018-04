Lula cumprimenta Chávez por vitória em referendo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ontem para o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para cumprimentá-lo pela vitória no referendo de domingo sobre reeleição ilimitada. Segundo a secretaria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente falou com Chávez por cerca de 15 minutos e também comentou que o presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, estava no Brasil e tinha feito declarações positivas sobre ele. Segundo a assessoria, Lula disse ter sentido que Uribe tem muito respeito pelo colega venezuelano. Chávez teria, então, respondido que as dificuldades do passado estavam superadas e as relações entre Venezuela e Colômbia caminham muito bem.