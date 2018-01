Lula cumprimenta Duhalde por lisura de eleições O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ao presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, para cumprimentá-lo pela "lisura" do processo eleitoral que levou para o segundo turno o ex-presidente Carlos Menem e o candidato governista Néstor Kirchner. O resultado de domingo animou o presidente Lula e os assessores palacianos, pois o candidato de Duhalde é o que mais oferece garantias ao Brasil de desenvolvimento regional conjunto e de fortalecimento do Mercosul. A preferência de Lula por Kirchner não se resume à posição política do candidato. Em eleições brasileiras anteriores, o ex-presidente Menem e Lula chegaram a trocar farpas pela imprensa. Lula o comparou ao ex-presidente Fernando Collor. A conversa entre Lula e Duhalde foi hoje pela manhã, pouco antes de o presidente brasileiro ter ido ao Itamaraty, para encontro com o presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Lula já se encontrou e conversou várias vezes com Duhalde. Na avaliação do brasileiro, o governo tem conseguido, de alguma forma, organizar a economia do país, apesar de a Argentina ainda enfrentar uma grave crise. De acordo com a sua assessoria, o presidente Lula não pretende telefonar para os candidatos que disputarão o segundo turno no próximo dia 18. Paraguai Lula também tentou cumprimentar o novo presidente do Paraguai, Nicanor Duarte, eleito domingo. Ontem Lula mandou uma mensagem de felicitações a ele pela vitória. Hoje Nicanor Duarte lhe telefonou para agradecer, mas houve um desencontro, porque Lula já havia deixado o Planalto, em direção ao Itamaraty. Ficou acertado, então, que os dois conversariam à noite. "O presidente Lula encaminhou uma mensagem ao presidente do Paraguai para cumprimentá-lo pela vitória e para desejar êxito em sua administração", informou o porta-voz do Planalto, André Singer.