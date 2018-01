Lula cumprimenta Uribe pela reeleição na Colômbia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem ao presidente reeleito da Colômbia, Álvaro Uribe, felicitando-o pela vitória nas eleições. Na mensagem, divulgada pelo Itamaraty, Lula expressa a convicção de que a Colômbia "seguirá trilhando o caminho do desenvolvimento e da paz", numa referência ao compromisso de Uribe de continuar combatendo a guerrilha de esquerda, os paramilitares de direito e o tráfico de cocaína. Eis a íntegra da mensagem de Lula: "Caro Presidente e amigo, Tenho a satisfação de transmitir, em nome do Governo e do povo brasileiros, minhas sinceras felicitações pela vitória de Vossa Excelência nas eleições presidenciais de 28 de maio. Estou convencido de que, sob a orientação e a liderança de Vossa Excelência, a Colômbia seguirá trilhando o caminho do desenvolvimento e da paz. Esteja seguro de que o Brasil continuará ao lado da Colômbia para que, juntos, possamos elevar ainda mais o nível das relações entre nossos países e aprofundar os esforços de integração do conjunto da América do Sul, em benefício do desenvolvimento econômico e social de nossas populações. Meus melhores votos de sucesso, Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Federativa do Brasil"