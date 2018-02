Lula decide percorrer áreas devastadas no Haiti Além de sobrevoar a cidade de Porto Príncipe e visitar a frota brasileira que integra a Força de Paz, no Haiti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu percorrer as áreas atingidas pelo terremoto ocorrido no dia 12 de janeiro ao lado do presidente haitiano, René Préval. O objetivo, segundo assessores de Lula, é mostrar que tudo o que tiver de ser feito no país ocorrerá por intermédio do governo haitiano. Lula deve embarcar ainda pela manhã de Havana, em Cuba, para Porto Príncipe.