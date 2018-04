Lula decreta luto oficial de 3 dias por vítimas no Haiti

Cerca de 130 soldados brasileiros enviados a Porto Príncipe, capital do Haiti, na noite de ontem, não conseguiram desembarcar por causa do terremoto. Eles saíram do Rio de Janeiro no Boeing KC 137, da Força Aérea Brasileira (FAB) e iriam substituir parte dos 1,3 mil militares brasileiros que estão compondo a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no país.

A previsão é de que dentro de alguns dias, quando a situação do aeroportos de Porto Príncipe melhorar, o grupo seja conduzido àquele país. Segundo a FAB, caso seja necessário, o Boeing poderá ser substituído por aviões Hércules, que são mais leves e mais fáceis de pousar.