Lula decreta três dias de luto pela morte de Kirchner

Nela, Lula lamentou a morte do "grande aliado e fraternal amigo", Néstor Kirchner e elogiou o notável desempenho do ex-presidente argentino na reconstrução econômica, social e política daquele país. O presidente brasileiro também destacou o empenho de Kirchner "na luta comum pela integração sul-americana".

O ex-presidente da Argentina morreu hoje aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Marido da atual presidente do país, Cristina Kirchner, ele deu entrada na manhã de hoje no Hospital José Formenti, na cidade de El Calafate, acompanhado pela mulher. Os médicos, porém, não conseguiram reanimá-lo. No último ano, Kirchner havia sido internado com urgência ao menos duas vezes.

Néstor Kirchner comandou a Argentina entre 2003 e 2007 e era apontado por alguns analistas como homem forte no atual governo. Além disso, era cotado para voltar ao poder nas eleições presidenciais de 2011.