Lula defende acordo sobre o clima em reunião no México O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou hoje os resultados da convenção sobre o clima realizada em Copenhague, em 2009. No entanto, ele afirmou que acredita na possibilidade de "ter acordo, levando em conta as responsabilidades diferenciadas" (dos países) na reunião do clima a ser realizada no México, ainda este ano. A afirmação foi feita durante um discurso de improviso em Cancún, na reunião de cúpula dos países latino-americanos e do Caribe.