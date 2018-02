Lula defenderá diálogo para volta de Honduras à OEA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defenderá um diálogo para a volta de Honduras à Organização dos Estados Americanos (OEA). Em entrevista nesta manhã no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach, relatou que Lula, na viagem que fará na próxima semana ao México e a países da América Central, estará disposto a dialogar sobre uma reconciliação de Honduras com os demais países. "O presidente Lula acha que é, sim, importante que Honduras volte à OEA", disse.