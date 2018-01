Lula deseja restabelecimento de Sharon em mensagem a Olmert O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta quinta-feira mensagem ao primeiro-ministro interino de Israel, Ehud Olmert, transmitindo a ele votos de recuperação do primeiro-ministro Ariel Sharon, que sofreu um derrame cerebral, foi submetido a duas operações e será mantido sedado e respirando por aparelhos até domingo. Na mensagem, Lula destaca a atuação pessoal de Sharon nos esforços de paz em curso no Oriente Médio e expressa, também, votos a Olmert para que obtenha "pleno exito" em suas funções na chefia interina do governo de Israel. Veja a íntegra da mensagem: "Senhor Primeiro-Ministro interino, Recebi, com preocupação, a notícia do agravamento do estado de saúde do Primeiro-Ministro Ariel Sharon. Em nome do Governo e do povo brasileiros, e em meu próprio nome, transmito a Vossa Excelência meus melhores votos para a recuperação do Primeiro-Ministro, cuja atuação pessoal tem desempenhado papel de fundamental importância nos esforços de paz em curso no Oriente Médio. Guardo forte lembrança do encontro com Vossa Excelência em Brasília em março passado e formulo votos de pleno êxito em suas elevadas funções na chefia interina do Governo do Estado de Israel. Mais alta consideração, Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Federativa do Brasil".