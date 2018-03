Lula desembarca em Evian para reunião do G-8 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Evian, na França, por volta das 6h40 de hoje, horário de Brasília, e foi recebido pelo presidente francês, Jacques Chirac. Lula e outros 10 chefes de Estado de países africanos, asiáticos e latino-americanos participam como convidados da reunião de cúpula dos oito países mais ricos do mundo, o G-8. Ao sair do hotel em Lausanne, Lula e os outros chefes de Estado tiveram que ser escoltados pela polícia por causa dos protestos de ativistas antiglobalização. Na mesma comitiva dos presidentes dos países em desenvolvimento, desembarcou no porto de Evian o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Veja o especial sobre o G-8