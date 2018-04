Lula destaca papel do Brasil na reconstrução do Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o País tem uma função muito importante na reconstrução do Haiti, depois do terremoto ocorrido na terça-feira, pois coordena a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah) há cinco anos. No primeiro programa semanal de rádio "Café com o Presidente" de 2010, Lula afirmou que o planeta está mobilizado para ajudar os haitianos, mas que isso deve ocorrer de uma maneira mais acelerada. De acordo com ele, a solidariedade precisa converter-se em dinheiro para tornar possível uma existência mais digna aos haitianos depois do drama vivido por eles.