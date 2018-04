Lula deve dizer a Irã para ''não cruzar a linha vermelha'' A aproximação do Brasil com o Irã pode ser positiva, desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva use o canal para deixar claro que Teerã não pode "cruzar a linha vermelha" na direção da produção de armas nucleares. A avaliação é de Gareth Evans, copresidente da Comissão Internacional de Desarmamento e Não-Proliferação Nuclear, que esteve ontem em Brasília. A seguir os principais trechos da entrevista ao Estado: