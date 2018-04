Lula discute situação do Haiti com Jobim e Amorim O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido nesta manhã com os ministros da Defesa, Nelson Jobim, e das Relações Exteriores, Celso Amorim, para tratar das providências que serão tomadas no Haiti, atingido por terremoto, e onde mais de mil militares brasileiros integram a Missão de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU).