Lula disse a Bush que pode mandar tropas ao Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou hoje, na conversa telefônica que manteve com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a disposição do Brasil de colaborar com as forças de estabilização que a ONU mandará ao Haiti, enviando tropas brasileiras. "Sobre a situação no Haiti, o presidente Lula afirmou que o Brasil, por meio do ministro das Relações Exteriores e do ministro da Defesa, está em diálogo permanente e produtivo com os Estados Unidos e que o Brasil está disposto a colaborar, se necessário, com a força de estabilização que a ONU quer enviar àquele país", relatou há pouco o porta-voz da Presidência da República, André Singer. Questionado sobre quando poderia ocorrer o envio desse contingente, Singer disse acreditar que isso possa ocorrer numa segunda etapa, superada a situação de crise atual enfrentada pelo Haiti.