Lula diz que atentados são ?barbárie? O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, condenou nesta terça-feira os atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos. ?Ninguém que luta pela democracia pode concordar com uma atitude absurda como essa?, afirmou o pré-candidato à Presidência da República. ?Temos que repudiar esse tipo de terrorismo, que faz vítimas inocentes. Essa barbárie não pode se repetir, não pode virar moda.? O presidente interino do PT, deputado José Genoíno (SP), avaliou que o mundo vive uma ?crise civilizatória? e que a humanidade não pode entrar no milênio na base no vale-tudo. ?As pessoas não podem ser jogadas no buraco da intolerância?, disse.