Lula diz que conversará hoje com Obama sobre Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou, em discurso durante cerimônia de assinatura de compromisso para a Copa de 2014, que conversará ainda hoje, por telefone, com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre o terremoto que atingiu o Haiti ontem. Segundo Lula, os dois discutirão formas de firmar acordos com outros países para ajudar as vítimas da tragédia. Lula também pediu aos governadores presentes ao evento que apresentem propostas de como podem ajudar o país caribenho.