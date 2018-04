Lula é eleito a pessoa mais influente do mundo pela revista 'Time'

NOVA YORK - A revista americana Time elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a pessoa mais influente do mundo, segundo lista publicada na edição desta quinta-feira, 29. A publicação coloca o líder brasileiro à frente do presidente dos EUA, Barack Obama, que ocupa o quarto lugar, atrás também do chefe do Estado-Maior Conjunto de seu país, o almirante Mike Mullen.

A sétima lista anual da publicação das 100 pessoas mais influentes do mundo, divulgada no site da revista que chega às bancas nesta sexta-feira, coloca o presidente Lula, de 64 anos, no topo dos líderes mundiais. "Lula é um autêntico filho da classe trabalhadora latino-americana, que esteve preso uma vez por liderar uma greve", afirma o cineasta Michael Moore, que se encarregou de elaborar um perfil do presidente para a revista em que destaca as conquistas de Lula para levar o seu país "ao Primeiro Mundo".

Depois do brasileiro, aparece em segundo lugar o presidente da empresa de computadores pessoais Acer, J.T. Wang. Em seguida, vêm os americanos Mike Mullen, Barack Obama e a presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi.

Entre os líderes em destaque também estão a ex- governadora do Alasca e ex-candidata republicana à vice-presidência, Sarah Palin; o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn; os primeiros-ministros japonês e palestino, Yukio Hatoyama e Salam Fayyad, e o chefe do governo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

A Time escolheu o ex-presidente Clinton, de 63 anos, como líder da seção da lista dedicada aos "heróis" por seu trabalho como enviado das Nações Unidas ao Haiti, como lembra o cantor irlandês da banda U2, Bono Vox, no perfil que escreveu sobre o ex-governante para a revista. O cantor assegura que "sem ele, o universo não seria tão amigável para os humanos". O líder da oposição no Irã, Mir Hussein Mousavi, também aparece nesta lista.

A revista também inclui uma análise de quem de sua lista são os mais influentes na internet, através de uma análise do número de seguidores e de conexões que essas pessoas acumulam nas redes sociais Facebook e Twitter. Segundo essa análise, Barack Obama e a cantora Lady Gaga, seguidos do ator Ashton Kutcher, da cantora Taylor Swift e da apresentadora Oprah Winfrey, dominam o manejo dessas ferramentas eletrônicas.