Lula é o 4º líder mais popular da América Latina O presidente argentino, Néstor Kirchner, lidera uma pesquisa de popularidade dos presidentes latino-americanos, realizada pelo Consórcio Ibero-americano de Empresas de Pesquisas de Mercados e Assessoramento (CIMA), com sede em Montevidéu, e publicada pelo jornal "Clarín". O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece em quarto lugar, na pesquisa feita entre agosto e setembro, com 6.084 entrevistas. Kirchner obteve 80% de aceitação, seguido pelo colombiano Alvaro Uribe (74%). O terceiro lugar ficou para o chileno Ricardo Lagos, com 49%, enquanto Lula obteve 35%. Na seqüência, aparecem Hugo Chávez, da Venezuela, com 10%; o boliviano Sánchez de Lozada e o uruguaio Jorge Batlle, ambos com 9%; e Alejandro Toledo, do Peru, com 7%.