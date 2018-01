Lula em mensagem a Uribe: Colômbia trilha caminho da paz O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, reeleito no último domingo. De acordo com o Itamaraty, o texto diz que, na liderança de Uribe, a Colômbia seguirá "trilhando o caminho do desenvolvimento e da paz". "Esteja seguro de que o Brasil continuará ao lado da Colômbia para que, juntos, possamos elevar ainda mais o nível das relações entre nossos países e aprofundar os esforços de integração do conjunto da América do Sul, em benefício do desenvolvimento econômico e social de nossas populações", diz a mensagem.