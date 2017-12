Lula envia mensagem à presidente das Filipinas O Ministério das Relações Exteriores divulgou a mensagem enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidente das Filipinas, Gloria Arroyo, sobre o desastre ocorrido na Ilha de Leyte. É a seguinte, na íntegra, a mensagem do presidente: "Permita-me transmitir as sinceras condolências do povo e do governo do Brasil pelo trágico desastre ocorrido na Ilha de Leyte, que tirou a vida de tantas pessoas, entre as quais crianças inocentes. Nessa triste circunstância, peço-lhe estender às famílias das vítimas a mais profunda solidariedade do povo e do Governo do Brasil".