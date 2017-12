Lula envia mensagem a "querido amigo" Fidel Castro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta terça-feira uma mensagem ao chefe do governo de Cuba, Fidel Castro, que está hospitalizado. Nela, Lula destaca a "luta em favor do desenvolvimento e da igualdade" que os une e chama o líder cubano de "querido amigo". Segundo informação divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula diz, na mensagem: "Querido presidente e amigo, em nome da amizade que nos une e da luta que travamos em favor do desenvolvimento e da igualdade entre os povos, quero transmitir-lhe os votos de pronta recuperação. Estou aqui expressando, caro presidente, meu sentimento pessoal, o de meu governo e o de seus muitos amigos no Brasil."