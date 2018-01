Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagens de condolências ao Rei da Espanha, Juan Carlos, e ao primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, pelas mortes ocorridas hoje em Madri, em decorrência dos atentados a bomba em trens no subúrbio. Ao rei Juan Carlos, Lula disse que o Brasil está de luto. "Unimo-nos à comunidade internacional para repudiar, de forma enérgica e incondicional, esse ato bárbaro que viola princípios mínimos de respeito aos direitos humanos e de convicência civilizada. Nada pode justificar uma agressão que ceifou tantas vidas inocentes", diz a nota do presidente. "Estou certo de que a Espanha oferecerá resposta exemplar à insensatez e ao ódio daqueles que recorrem à violência gratuita e indiscriminada?. Ao primeiro ministro espanhol, o presidente disse que o povo brasileiro, que repudia e condena os atentados, está solidário com o povo espanhol. Leia mais ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos