Lula envia mensagem de pesar a Bush O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, manifestando pesar pelo acidente com a nave espacial Columbia que vitimou sete astronautas. Segundo nota divulgada em Brasília pelo governo brasileiro, o presidente solicitou a Bush que fossem transmitidas a todos os norte-americanos e, em particular, às famílias dos tripulantes da Columbia as condolências e a solidariedade do povo brasileiro. Lula enviou mensagens no mesmo sentido ao Presidente e ao Primeiro-Ministro de Israel, bem como ao Presidente e ao Primeiro-Ministro da Índia, em razão do falecimento de astronautas daqueles países no acidente. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, enviou também mensagens de condolências ao Secretário de Estado dos EUA e aos Ministros das Relações Exteriores de Israel e da Índia". As informações são da Radiobras.