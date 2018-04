Lula está na lista dos mais influentes de 2010 da revista 'Time'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi escolhido pela revista americana Time como um dos líderes mais influentes do mundo em 2010, fazendo parte de uma lista na qual figuram nomes como o do presidente americano, Barack Obama, e do diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Khan.

A Time escolheu as cem personalidades mundiais mais influentes em quatro áreas: líderes, heróis, artistas e pensadores. O nome do presidente brasileiro figura na lista de principais líderes que foi publicada no website da revista nesta quinta-feira.

A publicação traz um pequeno perfil de Lula feito pelo polêmico diretor de cinema Michael Moore, vencedor do Oscar de melhor documentário em 2003 por Tiros em Columbine.

No perfil, Moore afirma que quando Lula foi eleito, em 2002, "os barões usurpadores" do Brasil foram "checar os medidores de combustível de seus jatinhos", temendo que tivesse chegado a "hora da vingança".

Classificando o presidente como "um filho genuíno da classe trabalhadora da América Latina", o texto afirma que o presidente teria entrado na política após ver sua primeira mulher morrer durante a gestação de um filho, porque "não podia pagar assistência médica decente".

Ainda na opinião de Moore, o governo Lula, com programas como o Fome Zero e "planos para melhorar a educação", está tentando levar o Brasil para o "primeiro mundo", enquanto "os Estados Unidos se parecem mais com o terceiro mundo a cada dia".

Aproveitando para alfinetar ainda mais os Estados Unidos, Moore diz ainda que o que Lula quer para o Brasil "é o que costumávamos chamar de American Dream (sonho americano)".

"Nós, nos Estados Unidos, onde os 1% mais ricos têm mais riquezas do que os 95% mais pobres juntos, estamos vivendo em uma sociedade que está rapidamente ficando parecida com o Brasil", diz.